Путін заявами про переговори хотів підірвати підтримку Заходу перед самітом миру, - ISW

Як зазначається у звіті, Путін напередодні саміту миру навмисно озвучив свій ультиматум щодо так званих мирних переговорів, щоб підірвати підтримку Заходом законних вимог України до Росії і відвернути увагу від досягнення міжнародного консенсусу.

На думку аналітиків, двозначні заяви Путіна були спрямовані на те, щоб звернути увагу інших країн, що Росію не запросили на саміт миру.

Кілька західних лідерів визнали, що Росія намагалася зірвати мету саміту і зосередити розмови на відсутності Росії. Зокрема, це були віце-президент США Камала Гарріс, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Ультиматум Путіна щодо переговорів також розповсюдили російські чиновники. В ISW нагадали, що російські офіційні особи зазвичай імітують зацікавленість у переговорах у критичні моменти війни.

Як вважають аналітики, примушення України до переговорів з РФ не призведуть до довготривалого розв'язання конфлікту, а лише нададуть Путіну додатковий час на подальшу оптимізацію та підготовку російської воєнної машини.