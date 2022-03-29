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Путин не заслуживает даже воздуха, потраченного на его имя, - Срна

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Вторник 29 марта 2022 10:59
Путин не заслуживает даже воздуха, потраченного на его имя, - Срна Фото: Дарио Срна (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна рассказал об эвакуации 100 детей из академии футбольного клуба "Шахтер" в хорватский Сплит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Срна британскому The Daily Mirror.

По словам бывшего капитана "Шахтера" и сборной Хорватии были эвакуированы дети с их мамами. Для молодых украинских спортсменов пытаются возобновить тренировочный процесс на базе клуба "Хайдук Сплит".

Срна жестко высказался о россии и ее президенте. Он отметил, что монстер, который начал эту войну (Владимир Путин, - ред.) не заслуживает даже воздуха, затраченного на произнесение его имени. Он призвал мир сделать все возможное, чтобы не дать России никакой надежды на нормальное отношение в спортивном мире к пока она ведет эту войну.

"Эти люди невиновны, это лучшие люди. Я горжусь тем, что прожил в Украине 19 лет. Что бы ни случилось, я буду с Шахтером. Мы одна большая семья, и я горжусь клубом, горжусь своим президентом (речь о Ринате Ахметове). Но мы не можем быть одинокими в этой ситуации. Остальной мир должен помочь Украине найти способ остановить бомбы, остановить убийства, остановить войну", - заявил Срна.

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