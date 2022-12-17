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Путін заслухав пропозиції командувачів вторгненням в Україну

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Москва, Субота 17 грудня 2022 06:18
Путін заслухав пропозиції командувачів вторгненням в Україну Фото: Путін заслухав пропозиції командувачів вторгнення в Україну
Автор: Артур Родивилов

Президент РФ Володимир Путін 16 грудня весь день працював в об'єднаному штабі родів військ, які залучені у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кремля.

Він заслухав пропозиції командувачів щодо найближчих та середньострокових дій.

Як йдеться у повідомленні Кремля, Путін ознайомився із роботою штабу, заслухав доповідь про ситуацію на фронті, а також провів нараду та окремі зустрічі з командувачами.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявляв, що Росія має намір заморозити конфлікт в Україні, щоб розпочати новий наступ навесні.

Відповідно до заяв українського командування, воно може розпочатися вже в лютому 2023 року.

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