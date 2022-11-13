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Путін запропонував позбавляти громадянства "за фейки" про армію РФ

Фото: президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російський диктатор Володимир Путін запропонував позбавляти набутого громадянства "за фейки чи дискредитацію армії". Таку поправку він вніс до законопроекту, ухваленого в першому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".

"Путін вніс поправку до ухваленого у першому читанні законопроекту про можливість позбавлення набутого громадянства. Пропонується позбавляти громадянства за фейки про армію, її дискредитацію, участь у небажаних організаціях, заклики до порушення територіальної цілісності (207.3, 280.3, 284.1, 280.1 КК РФ)", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Путін запропонував, щоб ФСБ встановлювала "факти загрозливих дій для безпеки держави, які можуть спричинити позбавлення громадянства".

"Громадянство РФ припиняється... якщо громадянин РФ, який набув громадянства РФ... вчинив дії, що створюють загрозу безпеці РФ... незалежно від часу вчинення дій, що створюють загрозу безпеці РФ, і дати виявлення факту вчинення таких дій", - йдеться в поправці.

Нагадаємо, це відбувається на тлі заяв західних аналітиків про те, що втеча військ РФ з Херсона підірвала довіру до керівника Кремля Володимира Путіна та поставила під сумнів його здатність виконувати свої військові обіцянки.

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