Путін захоче відплати. Британія має за три роки підготуватися до війни, - командувач ЗС

Вокер спрогнозував, що російський диктатор Володимир Путін буде "дуже й дуже небезпечним", коли вийде з війни в Україні, та "захоче відплати" проти західних країн, які підтримують українських захисників. Така ситуація може виникнути незалежно від того, виграє чи програє РФ.

"Суть у тому, що коли ви думаєте, що вони (росіяни - ред.) занепали духом, вони з ревом повернуться, щоб помститися", - додав генерал.

Він також допустив вторгнення Китаю на Тайвань, розповів про наміри Ірану створити ядерну зброю та нагадав про загрозу з боку Північної Кореї.

За його словами, всі чотири вищезгадані країни налагоджують відносини між собою, вони обмінюються зброєю та технологіями.

"От чому до 2027-2028 років це зближення може досягти свого роду єдності, і ваша здатність впоратися з ними окремо - з конкретною кризою, яка може бути врегульована за допомогою системи, яка базується на правилах, - я думаю, значно зменшиться", - вважає Вокер.

При цьому він уточнив, що Британія "не перебуває на неминучому шляху до війни", але їй необхідно терміново відновити надійну силу, щоб забезпечити стримування.

"У нас є достатньо часу, щоб підготуватися, діяти та забезпечити відновлення надійних сухопутних сил для підтримки стратегії стримування", - зазначив генерал.