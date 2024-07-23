Путін захоче відплати. Британія має за три роки підготуватися до війни, - командувач ЗС

Збройним силам Британії необхідно бути готовими до війни через три роки. Наразі є загроза від чотирьох країн, зокрема Росії.
Про це заявив командувач збройних сил Британії генерал сер Ролі Вокер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Вокер спрогнозував, що російський диктатор Володимир Путін буде "дуже й дуже небезпечним", коли вийде з війни в Україні, та "захоче відплати" проти західних країн, які підтримують українських захисників. Така ситуація може виникнути незалежно від того, виграє чи програє РФ.
"Суть у тому, що коли ви думаєте, що вони (росіяни - ред.) занепали духом, вони з ревом повернуться, щоб помститися", - додав генерал.
Він також допустив вторгнення Китаю на Тайвань, розповів про наміри Ірану створити ядерну зброю та нагадав про загрозу з боку Північної Кореї.
За його словами, всі чотири вищезгадані країни налагоджують відносини між собою, вони обмінюються зброєю та технологіями.
"От чому до 2027-2028 років це зближення може досягти свого роду єдності, і ваша здатність впоратися з ними окремо - з конкретною кризою, яка може бути врегульована за допомогою системи, яка базується на правилах, - я думаю, значно зменшиться", - вважає Вокер.
При цьому він уточнив, що Британія "не перебуває на неминучому шляху до війни", але їй необхідно терміново відновити надійну силу, щоб забезпечити стримування.
"У нас є достатньо часу, щоб підготуватися, діяти та забезпечити відновлення надійних сухопутних сил для підтримки стратегії стримування", - зазначив генерал.
Нагадаємо, чиновники та генерали країн НАТО вже неодноразово заявляли, що Росія може напасти на Альянс. При цьому вони ділилися своїми прогнозами щодо такої загрози.
Зокрема, як зазначав сьогодні, 23 липня, генеральний інспектор збройних сил Німеччини Карстен Броєр, росіяни можуть бути готовими до нападу на територію НАТО через 5-8 років. За такий період часу вони, ймовірно, зберуть достатню кількість особового складу та озброєння.
При цьому президент України Володимир Зеленський наголошував, що Росія може напасти на НАТО, якщо Україна програє війну.
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