Путін взявся вчити Україну проводити вибори

Російський диктатор Володимир Путін видав чергову порцію звинувачень на адресу України, висловившись про вибори та нібито "виродження у диктатуру".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву, оприлюднену Telegram-каналом " Смотрі ".

Звинувачення та скарги очільника Кремля

Російський диктатор під час свого виступу знову вдався до вигадок і випадів у бік керівництва України.

На його думку, діючий український режим нібито втратив свою демократичну суть.

"Як сьогоднішній режим може захищати демократию, коли сам выродился в диктатуру", - висловився Путін.

Крім того, він обурився тим, що українська влада не проводить вибори у країні, але водночас нібито "намагається заважати" самій Росії.

Чому вибори в Україні неможливі

Російські заяви про "нелегітимність" української влади регулярно використовуються пропагандою РФ для спроб дискредитації України на міжнародній арені.

В Україні проведення будь-яких виборів під час правового режиму воєнного стану прямо заборонено законодавством - Виборчим кодексом та Законом "Про правовий режим воєнного стану".

Головними причинами неможливості голосування залишаються безпека громадян на лінії фронту, постійні масовані обстріли з боку РФ та мільйони українців, які перебувають за кордоном.