Путін взявся вчити Україну проводити вибори
Російський диктатор Володимир Путін видав чергову порцію звинувачень на адресу України, висловившись про вибори та нібито "виродження у диктатуру".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву, оприлюднену Telegram-каналом "Смотрі".
Звинувачення та скарги очільника Кремля
Російський диктатор під час свого виступу знову вдався до вигадок і випадів у бік керівництва України.
На його думку, діючий український режим нібито втратив свою демократичну суть.
"Як сьогоднішній режим може захищати демократию, коли сам выродился в диктатуру", - висловився Путін.
Крім того, він обурився тим, що українська влада не проводить вибори у країні, але водночас нібито "намагається заважати" самій Росії.
Чому вибори в Україні неможливі
Російські заяви про "нелегітимність" української влади регулярно використовуються пропагандою РФ для спроб дискредитації України на міжнародній арені.
В Україні проведення будь-яких виборів під час правового режиму воєнного стану прямо заборонено законодавством - Виборчим кодексом та Законом "Про правовий режим воєнного стану".
Головними причинами неможливості голосування залишаються безпека громадян на лінії фронту, постійні масовані обстріли з боку РФ та мільйони українців, які перебувають за кордоном.
Плани Путіна щодо України
Нагадаємо, що спроби російського режиму просувати тези про "нелегітимність" української влади є складовою ширшої стратегії Кремля.
Як раніше розкрили в ЄС головну ціль Путіна у війні, Москва прагне спровокувати саме політичний колапс в Україні задля її подальшого повного захоплення.
Водночас у Заході зазначають, що навіть мобілізація не допоможе Путіну досягнути цілей.
Попри перевагу Росії в людських ресурсах та економіці, глава Кремля навряд чи здатний реалізувати свої воєнні плани.