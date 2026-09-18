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Путин принялся учить Украину проводить выборы

22:10 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Путин принялся учить Украину проводить выборы Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
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Российский диктатор Владимир Путин выдал очередную порцию обвинений в адрес Украины, высказавшись о выборах и якобы "вырождении в диктатуру".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление, обнародованное Telegram-каналом "Смотри".

Обвинения и жалобы главы Кремля

Российский диктатор во время своего выступления снова прибег к вымыслам и выпадам в сторону руководства Украины.

По его мнению, действующий украинский режим якобы утратил свою демократическую сущность.

"Как сегодняшний режим может защищать демократию, когда сам выродился в диктатуру", - высказался Путин.

Кроме того, он возмутился тем, что украинские власти не проводят выборы в стране, но в то же время якобы "стараются мешать" самой России.

Почему выборы в Украине невозможны

Российские заявления о "нелегитимности" украинских властей регулярно используются пропагандой РФ для попыток дискредитации Украины на международной арене.

В Украине проведение любых выборов во время правового режима военного положения прямо запрещено законодательством - Избирательным кодексом и Законом "О правовом режиме военного положения".

Главными причинами невозможности голосования остаются безопасность граждан на линии фронта, постоянные массированные обстрелы со стороны РФ и миллионы находящихся за рубежом украинцев.

Планы Путина по Украине

Напомним, что попытки российского режима продвигать тезисы о "нелегитимности" украинской власти являются составляющей более широкой стратегии Кремля.

Как ранее раскрыли в ЕС главную цель Путина в войне, Москва стремится спровоцировать именно политический коллапс в Украине для дальнейшего полного увлечения.

В то же время в Западе отмечают, что даже мобилизация не поможет Путину достичь целей.

Несмотря на преимущество России в человеческих ресурсах и экономике, глава Кремля вряд ли способен воплотить свои военные планы.

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