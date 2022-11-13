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Путін вже програв. Подоляк дав пораду росіянам, як врятувати РФ

Фото: радник Офісу президента України Михайло Подоляк (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Росія має нарешті зрозуміти, що для неї є екзистенційною загрозою. Екзистенційну загрозу росіянам несе не поразка, а продовження війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника Офісу президента України Михайла Подоляка.

"Путін вже програв: мобілізація чи відхід на лівий берег відкладає неминуче. Врятувати Росію в історичній перспективі може лише внутрішня трансформація та виведення військ з України", - наголосив радник Офісу президента.

Він зазначив, що політично та психологічно Росія ще не дозріла до справжніх переговорів та виведення військ з України.

"Д - деморалізація. Підтримка війни в РФ стрімко летить на дно. Від олігарха до шевця формується думка: "Час закінчувати". Політично та психологічно Росія ще не дозріла до справжніх переговорів та виведення військ", - зазначив Подоляк.

Раніше Михайло Подоляк зазначив, що Росія наважиться на справжні мирні переговори та виведення військ з України, коли буде деокуповано Донецьк чи Луганськ.

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Ірина Подоляк