"Путин втянул вас в войну, а расплачиваетесь вы": Кулеба обратился к россиянам

Кулеба записал выступление на русском, чтобы подписчики могли поделиться им со знакомыми гражданами РФ. В ролике дипломат напомнил о российском вторжении в Украину и заверил, что украинцы уже ведут "народную войну".

"Путин втянул вас в войну, а расплачиваетесь за нее вы", – начал Кулеба.

Он подчеркнул, что весь мир объединился и ввел беспрецедентные санкции. Пострадают от этого рядовые россияне. Люди не смогут расплачиваться банковскими картами, экономика покатится вниз, а цены вырастут.

"Реальность в том, что страдать от этой войны придется вам. Не говоря уже о погибших россиянах на территории Украины, которые вернутся домой в мешках. Требуйте от Путина остановить войну", – подытожил Кулеба.