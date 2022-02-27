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"Путин втянул вас в войну, а расплачиваетесь вы": Кулеба обратился к россиянам

Автор: Антон Федорцив

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал россиян отреагировать на объявление Владимиром Путиным войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение министра в Instagram.

Кулеба записал выступление на русском, чтобы подписчики могли поделиться им со знакомыми гражданами РФ. В ролике дипломат напомнил о российском вторжении в Украину и заверил, что украинцы уже ведут "народную войну".

"Путин втянул вас в войну, а расплачиваетесь за нее вы", – начал Кулеба.

Он подчеркнул, что весь мир объединился и ввел беспрецедентные санкции. Пострадают от этого рядовые россияне. Люди не смогут расплачиваться банковскими картами, экономика покатится вниз, а цены вырастут.

"Реальность в том, что страдать от этой войны придется вам. Не говоря уже о погибших россиянах на территории Украины, которые вернутся домой в мешках. Требуйте от Путина остановить войну", – подытожил Кулеба.

К слову, Международный суд ООН принял иск от Украины к России.

Напомним, что Украина требует наложить эмбарго на российские энергоносители.

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Владимир ПутинДмитрий КулебаВторжение России в Украину