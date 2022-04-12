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Путин на встрече с Нехаммером: было бы лучше, если бы война скорее закончилась

Каро Нехаммер (Фото: dennikn.sk)
Автор: Константин Широкун

Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Австрии Карлом Нехаммером заявил, что было бы лучше, если война закончилась бы скорее. Но в комментарии одного из участников встречи не говорится о методе прекращения войны – мирном, или военном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NYT.

Нехаммер после встречи процитировал Путина: "Было бы лучше, если бы она – война – скорее закончилась". Но канцлер Австрии признает, что из контекста беседы не было понятно, о каком методе прекращения войны шла речь.

С одной стороны, эта фраза могла сигнализировать о том, что Путин готов к мирным переговорам, но нельзя исключать со стороны президента РФ и желания быстрой победы. Канцлер также отметил, что у Европы не может быть иллюзий: президент Путин полностью принял логику войны и действует соответственно ей.

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