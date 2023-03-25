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Путін впровадив у спорт не лише політику, а й воєнні злочини, - глава МЗС

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Субота 25 березня 2023 15:50
Путін впровадив у спорт не лише політику, а й воєнні злочини, - глава МЗС Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські спортсмени не можуть брати участь в Олімпійських іграх та інших спортивних змаганнях, адже диктатор Володимир Путін вже впровадив у спорт не лише політику, а й воєнні злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Спорт, державна пропаганда та армія в Росії неподільні. А зараз Путін вже впровадив у спорт не лише політику, а й воєнні злочини", - написав Кулеба.

Глава МЗС вкотре наголосив, що російські та білоруські спортсмени не можуть брати участь в Олімпійських іграх у Парижі чи інших великих спортивних заходах.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що МОК розглядає можливість допуску російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань.

Окрім того, нещодавно президент МОК Томас Бах заявив, що олімпійські спортсмени не повинні ставати інструментом у руках міжнародної політики.

Зазначимо, уряди майже 30 країн, включаючи господарку Олімпіади-2024 Францію, закликали Міжнародний олімпійський комітет усунути спортсменів з Росії та Білорусі від участі в іграх у Парижі через проблеми з чіткістю їхнього "нейтралітету".

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