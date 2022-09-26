Путін вклав усе у війну проти України і не прийме поразку, - президент Фінляндії

Російський диктатор Володимир Путін вклав багато ресурсів у війну Росії проти України. Тому він не прийме будь-якої поразки.

Про це заявив президент Фінляндії Саулі Ніїністьо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Він вклав усе. Він борець, тому дуже важко уявити, як він приймає будь-яку поразку, - і це, безумовно, робить ситуацію дуже критичною", - заявив він.

За словами фінського президента, багато років він побачив і зрозумів еволюцію мислення Путіна.

"Він розчарований ситуацією в Україні після подій 2014 року. Це розчарування наростало. Він вирішив це вирішити зараз, так чи інакше", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Нііністе заявив, що поки що не бачить шансів для встановлення миру між Україною та Росією.

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