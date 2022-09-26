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Путин вложил все в войну против Украины и не примет поражение, - президент Финляндии

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Хельсинки, Понедельник 26 сентября 2022 10:55
Путин вложил все в войну против Украины и не примет поражение, - президент Финляндии Фото: президент Финляндии Саули Ниинистьо (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российский диктатор Владимир Путин вложил много ресурсов в войну России против Украины. Поэтому он не примет какое бы то ни было поражение.

Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистьо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Он вложил все. Он борец, поэтому очень трудно представить, как он принимает какое бы то ни было поражение, - и это, безусловно, делает ситуацию очень критической", - заявил он.

По словам финского президента, в течение многих лет он увидел и понял эволюцию мышления Путина.

"Он разочарован ситуацией в Украине после событий 2014 года. Это разочарование нарастало. Он решил решить это сейчас, так или иначе", - заявил он.

Напомним, ранее Ниинисте заявил, что пока не видит шансов для установления мира между Украиной и Россией.

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