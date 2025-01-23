Путін визначає цілі в Європі на додачу або на заміну України, - прем'єр Бельгії

"Ми чітко вважаємо, що Путін хоче перегрупуватися і, можливо, хоче визначити іншу ціль своїх дій на додачу до України або на заміну України", - сказав він.

Як зазначив Де Кроо, Росія за 3 роки війни не досягла жодної зі своїх стратегічних цілей, а російська економіка значно послаблена.

За його словами, у 16-му пакеті санкцій величезну роль мають відіграти газ і скраплений газ. Також там ітиметься про добрива. Тому що насправді в порівнянні з довоєнним періодом зріс експорт добрив з Росії.

"Ми бачимо, що російська економіка послаблюється, але аналіз наш свідчить про те, що вони ще готові продовжувати війну принаймні кілька років", - сказав він.

Де Кроо заявив, що про мирні переговори можна говорити. "Але чесно скажіть мені, чи не потрібно спочатку зміцнити Україну, а потім іти на мирні переговори? Зробити так, щоб РФ не була загрозою ні для ЄС, ні для інших країн світу. Тому висновок мій такий. По-перше, ми повинні мати на меті довготривалі санкції. А, по-друге, не перевертати столи, коли ведемо дискусії. І я справді вважаю, що спершу треба посилити Україну, а потім побачимо що робити", - сказав прем'єр-міністр Бельгії.