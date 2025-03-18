Путін висунув Трампу умову для припинення вогню, - Bloomberg

Путін і Трамп мають поговорити телефоном 18 березня, при цьому ключовою темою є 30-денне перемир'я, яке Київ готовий прийняти.

Путін, який зустрічався з посланцем Трампа Стівом Віткоффом минулого тижня, зробив припинення поставок зброї попередньою умовою для підписання угоди про припинення вогню, повідомили високопоставлений європейський чиновник і три людини в Москві, знайомі з позицією Росії.

За словами двох осіб у Москві, обізнаних про задуми Кремля, тоді як Росія хоче припинити всі поставки зброї в Україну, мінімальною метою є припинення допомоги з боку США.

Високопоставлений європейський чиновник додав, що Європа вкрай неохоче погоджується на вимогу Росії заблокувати постачання зброї в Україну під час будь-якого перемир'я. Такий результат ризикує створити ситуацію, коли Росія зможе переозброїтися під час припинення бойових дій, тоді як Україна не зможе цього зробити, сказав чиновник.

Велика Британія і Європейський Союз працюють над тим, щоб якомога швидше доставити Києву нові пакети військової допомоги.

За словами одного з джерел у Москві, призупинення поставок зброї, якого прагне Путін, буде тимчасовим, і поставки зброї відновляться після укладення мирної угоди, в якій Україна має погодитися на обмеження свого військового потенціалу.

Припинення вогню

США та Україна оголосили про план припинення вогню минулого тижня після дня переговорів у Саудівській Аравії. Адміністрація Трампа також заявила, що знімає приблизно тижневу заборону на постачання зброї та обмін розвідданими, яку вона запровадила, щоб чинити тиск на Україну і змусити її погодитися на дипломатичні зусилля.

Адміністрація Трампа фактично вже поступилася російським вимогам зберегти контроль над окупованою українською територією та відмовитися від амбіцій Києва приєднатися до НАТО. Це посилило побоювання Європи, що будь-яка угода, яку президент США укладе з Путіним, послабить Україну і зробить її вразливою для Росії в майбутньому.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Україна збільшила внутрішнє виробництво озброєнь з 10% до більш ніж 30% своїх потреб, але, як і раніше, покладається на інші країни щодо більш сучасної зброї. Наразі Європа забезпечує близько 30% військових потреб України, а США - 40%.