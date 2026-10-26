Путін вимагатиме відкотити НАТО до кордонів 1997 року на переговорах про мир в Україні, - ЗМІ

Радник російського диктатора Володимира Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що європейські країни мають долучитися до переговорів між Росією, Україною та США. За його словами, Європа відіграватиме важливу роль у досягненні домовленостей.

Однак дипломатичні джерела, на які посилається The Telegraph, вважають, що зацікавленість Кремля в ширшому форматі переговорів може мати іншу мету. Москва може спробувати домогтися поступок щодо розширення НАТО на схід - процесу, який Путін неодноразово називав однією з "першопричин" війни проти України.

За даними видання, російський диктатор може вимагати повернення військової присутності Альянсу в Європі до рівня 1997 року. Це період до того, як до НАТО почали приєднуватися країни колишнього Східного блоку.

Такі вимоги потенційно передбачали б виведення військ НАТО з Польщі, Естонії, Латвії та Литви, а також Фінляндії, яка стала членом Альянсу у 2023 році. Усі ці країни мають спільний кордон із Росією.

Раніше Кремль давав зрозуміти, що Путін може піти на компроміс з окремих питань, якщо його основні вимоги будуть виконані. За оцінкою джерел видання, йдеться про умови, які могли б обмежити суверенітет України та зупинити подальше розширення НАТО на схід.

Водночас європейські джерела наголошують, що позиція країн континенту щодо ключових вимог Росії не змінилася.

Один із європейських чиновників нагадав про позицію, яку західні союзники озвучували ще в січні 2022 року у відповіді Москві. Тоді Путін стверджував, що виконання його вимог могло б запобігти вторгненню в Україну.

Західний альянс погодився обговорювати занепокоєння Росії щодо безпеки, але відкинув вимоги про виведення військ і ядерної зброї з колишніх радянських республік.