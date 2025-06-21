Путін вимагає від України визнати "референдуми" і пригрозив новою війною

Путін знову заговорив про "нейтралітет" України, а також про необхідності не озброювати Україну ядерною зброєю.

Крім того, диктатор хоче, щоб Україна визнала незаконні "референдуми" на окупованих територіях. Він погрожує, що ігнорування "цих результатів означає ймовірність відновлення збройного конфлікту".

Також Путін вимагає від України "забезпечення прав російськомовних та проросійських жителів".

Диктатор звинуватив "зовнішні сторони", у тому, що вони "не прагнуть припинити конфлікт, а радше використовують Україну для досягнення зловмисних цілей"

"Україна заслуговує на кращу долю, ніж бути інструментом у руках зовнішніх сторін, які працюють проти Росії", - цинічно заявив диктатор.