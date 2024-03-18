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Путін викрав ще одні вибори, але Україну йому не вкрасти, - голова Міноборони Британії

Фото: міністр оборони Великобританії Грант Шапс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російський диктатор Володимир Путін укотре викрав вибори в РФ.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Грант Шаппс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

"Путін викрав ще одні вибори, але Україну йому не вкрасти. Велика Британія працюватиме з нашими союзниками, щоб зупинити цього злодія, збільшуючи нашу колективну підтримку України. Як показує історія, ми повинні зупиняти диктаторів і автократів, інакше вони будуть красти ще більше", - наголосив він. 

Псевдовибори біля Росії

Путін здобув перемогу на президентських виборах у Росії 17 березня, зміцнивши і без того жорсткий контроль над владою.

Результат означає, що 71-річний Путін вступить у новий шестирічний термін, обжене Йосипа Сталіна і стане лідером Росії, який перебував на посаді найдовше за більш ніж 200 років.

Путін набрав 87,8% голосів, що є найвищим результатом за всю пострадянську історію Росії, згідно з опитуваннями. Перші офіційні результати показали приблизно такі самі дані.

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