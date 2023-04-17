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Путін викликав Шойгу. Диктатор назвав Україну "очевидним пріоритетом" для військових РФ

Фото: російський диктатор Володимир Путін та голова Міноборони РФ Сергій Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Російський диктатор Володимир Путін вкотре висловився про війну проти України. Глава Кремля назвав її "очевидним пріоритетом" для російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кремль.

Диктатор викликав у Кремль міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Путін цинічно назвав Україну "пріоритетом" для російських військ.

"Для нас очевидно, що на сьогоднішній день у нас є ясні пріоритети застосування збройних сил, і насамперед це стосується українського напрямку та всього, що пов'язано з захистом наших людей на Донбасі, на інших нових територіях", - сказав російський диктатор.

При цьому Путін та Шойгу також обговорили так звані "раптові перевірки" на Тихоокеанському флоті. Глава Кремля не виключив, що флот можуть використовувати у "конфліктах".

"Сили флоту в окремих його компонентах, безумовно, можуть використовуватись і в конфліктах на будь-яких напрямках. Тому прошу вас теж мати це на увазі", - заявив Путін.

Нагадаємо, 14 квітня Міноборони РФ підняло по тривозі Тихоокеанський флот і оголосило про "раптову перевірку". Шойгу наказав відпрацювати "дії щодо відображення висадки противника на південні Курильські острови та Сахалін".

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