Путін відмовився від компромісів щодо України: в ISW вказали на головну проблему РФ

Кремль зберігає колишні вимоги

В ISW проаналізували заяви, зроблені після зустрічі Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Уіткоффом та Джаредом Кушнером.

За оцінкою аналітиків, Москва фактично продовжує дотримуватись вимог, які російський лідер озвучив у червні 2024 року.

Йдеться про повне виведення українських сил із Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, включаючи території, які російська армія не контролює.

Серед вимог також залишаються "демілітаризація" та "денацифікація" України та відмова країни від вступу до НАТО.

У ISW зазначають, що заява помічника Путіна Юрія Ушакова після переговорів з американською делегацією "свідчить про те, що Кремль, як і раніше, не бажає йти на якісь суттєві компроміси щодо максималістських вимог Росії".

Путін отримує спотворену інформацію про фронт

Аналітики вважають, що російське керівництво може переоцінювати власні успіхи на полі бою. За словами Ушакова, Путін під час зустрічі з Віткоффом і Кушнером розповів про "значні успіхи" російської армії вздовж лінії фронту. У ISW вважають цю оцінку перебільшеною.

Крім того, близьке до Кремля джерело заявляло перед візитом американської делегації, що угода про мир нібито неможлива до захоплення всієї Донецької області. При цьому Путін, за даними джерела, упевнений, що російська армія здатна виконати це завдання до кінця 2026 року.

"Людина, близька до Кремля, заявила перед візитом Віткоффа і Кушнера в Москву, що мирної угоди не буде, поки російські війська не захоплять частину Донецької області, що залишилася, і зазначив, що Путін впевнений, що російські війська зможуть захопити всю Донецьку область до кінця 2026 року - останнього терміну".

В ISW також вказують на систематичне викривлення інформації російськими військовими командирами. На думку аналітиків, перебільшення успіхів армії РФ може зміцнювати переконаність Путіна в тому, що подальший наступ дозволить досягти поставленої мети без будь-яких поступок.

"Брехня і спотворення інформації російськими військовими командирами на багатьох рівнях, ймовірно, призводять до того, що Путін зміцнюється в переконанні, що російські війська можуть досягти поставленої мети в Донецькій області до кінця 2026 року, і тому йому не потрібно йти ні на які компроміси у своїх цілях", - пояснили.

Захоплення Донецької області відкладається

При цьому реальні темпи просування російських військ не дозволяють говорити про швидке виконання цього завдання. В ISW нагадують, що з початку повномасштабної війни Путін встановлював щонайменше 15 термінів для захоплення всієї Донецької області, проте російські сили не виконали жодного з них.

Окремо аналітики звертають увагу на Костянтинівку. Російські війська ведуть бої за місто з жовтня 2025 року, але за 11 місяців так і не спромоглися його захопити. Далі перед ними залишаються Слов'янськ, Краматорськ та Дружківка, які входять до українського укріпленого поясу.

Росіяни ведуть бойові дії за Костянтинівку з жовтня 2025 року і вже 11 місяців не можуть захопити її. Вони не досягли цієї мети, не кажучи вже про те, щоб увійти або захопити інші міста. і не зможуть захопити всі три протягом чотирьох місяців 2026 року, що залишилися, враховуючи, що їм не вдалося завершити захоплення жодного з них майже за рік", – упевнені аналітики.

В ISW також підрахували, скільки часу знадобиться російським військам за нинішніх темпів просування. Торішнього серпня середня швидкість наступу РФ по всьому театрі бойових дій становила 2,91 кв. км на день. За збереження такого показника окупація 19% Донецької області, що залишилися, зайняла б значно більше часу.

"Російські війська не захоплять Донецьку область до 2032 року за нинішніх темпів просування, якщо вони взагалі зможуть її захопити".

Згідно з розрахунками ISW, за темпів серпня російська армія могла б захопити частину Донецької області, що залишилася, лише 2 жовтня 2032 року. При цьому аналітики окремо наголошують, що не готові стверджувати, що РФ взагалі зможе встановити повний контроль над регіоном.