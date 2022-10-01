ФСБ була проти обміну Медведчука, але Путін погодився, - WP

За словами американського джерела видання, Путін вважав за краще обміняти одного зі своїх довгострокових маріонеток в Україні, Медведчука, на героїв Маріуполя.

"В Україні дуже багато раділи, що повернули додому доблесних воїнів, а в Москві дуже багато хто з огидою побачив, що для Путіна дійсно важливо", - сказав він.

За словами іншого джерела, "ФСБ була категорично проти".

"Вона усвідомила наслідки того, як угода виглядатиме для громадськості", - заявив він.

Видання зазначає, що посередником у переговорах виступали бізнесмен Роман Абрамович та саудівський наслідний принц Мохаммед бін Салман. Для обох основним мотивом була можливість покращити свої відносини із країнами Заходу, кажуть джерела газети.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в рамках обміну полоненими вдалося звільнити 215 українських захисників, серед них 108 бійців "Азова" та 10 іноземців. Росії повернули кума Путіна Віктора Медведчука та 55 російських окупантів.

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