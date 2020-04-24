Путин упростил предоставление гражданства России для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым упрощается предоставление российского гражданства для граждан Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что теперь для вступления в российское гражданства не обязательно отказываться от имеющегося. Кроме того, для родившихся в СССР снимаются требования об обязательном проживании в России до подачи заявления и о подтверждении законного источника дохода.

Эта норма распространяется на супругов российских граждан, которые проживают в РФ и имеют детей, а также на тех иностранцев, у которого один из родителей имеет гражданство России.

При этом граждане Украины, а также Молдовы, Беларуси и Казахстана с видом на жительство в России могут претендовать на гражданство без соблюдения срока проживания в стране.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия намерена бесплатно раздавать свои паспорта жителям оккупированного Донбасса. В частности, в Государственную думу был внесен законопроект, который освобождает жителей ОРДЛО от уплаты государственной пошлины за паспорт.