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Путін цілеспрямовано атакує американський бізнес в Україні, - сенатор Блюменталь

09:20 27.08.2026 Чт
2 хв
Половина американських підприємств в Україні зазнала значних ударів РФ
aimg Тетяна Степанова
Фото: сенатор США Річард Блюменталь (Віталій Носач,РБК-Україна)

Росія цілеспрямовано й навмисно атакує американські підприємства в Україні. Половина з них зазнала значних ударів російськими ракетами чи безпілотниками.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив сенатор від Демократичної партії США Річард Блюменталь на пресконференції у Києві, передає "Радіо Свобода".

"Американці повинні бути обурені тим, що Володимир Путін цілеспрямовано і навмисно атакує американський бізнес. Не варто помилятися: це не ракети чи дрони, які випадково зійшли з курсу. Ці атаки є навмисними й повторюються. Вони завдали збитків на мільйони доларів і є грубим порушенням міжнародного права, не кажучи вже про елементарні моральні норми", - сказав сенатор.

Він висловив сподівання, що американський бізнес рішучіше звертатиметься до президента Дональда Трампа й Конгресу із закликом продемонструвати силу США, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів і покласти край цій війні.

На запитання про те, наскільки тема підтримки України може бути важливою під час майбутніх проміжних виборів у США і чи може Вашингтон відновити фінансову допомогу Києву в разі перемоги демократів, Блюменталь спрогнозував, що демократам вдасться здобути більшість у Палаті представників.

"Мій особистий прогноз полягає в тому, що демократи отримають більшість у Палаті представників. І, чесно кажучи, як демократ, я також маю надії щодо Сенату", – додав сенатор.

Зараз республіканці мають більшість у Палаті представників і Сенаті. У листопаді у США відбудуться проміжні вибори до Конгресу - переобиратимуться повний склад Палати представників і третина сенаторів.

Удари РФ по американських підприємствах

Нагадаємо, цього року Росія розпочала систематичні атаки на об'єкти великих американських корпорацій в Україні, проте адміністрація президента США Дональда Трампа наразі фактично не реагує на ці інциденти.

Зокрема, 23 серпня російська армія завдала ударів по фабриці американської корпорації Mondelez International у Тростянці на Сумщині. Два удари безпілотників пошкодили приміщення заводу та поранили кількох співробітників, обійшлося без жертв.

На початку цього року Росія вже завдавала удару по цьому ж заводу Mondelez у Тростянці - тоді ракета пошкодила один із виробничих корпусів, жертв не було.

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Володимир ПутінСполучені Штати АмерикиВійна в Україні