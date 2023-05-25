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Путін - ціль №1, але не для вбивства. ГУР роз'яснило заяву про ліквідацію диктатора

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Україна, Четвер 25 травня 2023 15:25
Путін - ціль №1, але не для вбивства. ГУР роз'яснило заяву про ліквідацію диктатора Фото: президент Росії Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Президент Росії Володимир Путін, як і засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин дійсно є цілями №1. Але не з точки зору фізичної ліквідації, а з точки зору затримання і доставлення до суду Гааги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Я розумію, що є медійники, і це нормально, які готують і підхоплюють найбільш смажені факти. Але в оригіналі було дещо по-іншому", - зазначив він.

Юсов не заперечив, що Путін - явний воєнний злочинець, як і вся його банда і він дійсно ціль №1 з точки зору затримання і доставлення до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

"Україна цивілізована держава і діє цивілізованими методами. Зараз витрачати якісь нам зусилля для того, щоб фізично ліквідувати людину, схожу на Путіна, то ми можемо довго про це говорити, але це питання доцільності", - додав представник розвідки.

Він зазначив, що необхідність затримати Путіна як воєнного злочинця і його поплічників і доставити до міжнародного трибуналу - це питання справедливого покарання, яке обов'язково буде реалізовано.

"Гаага для Путіна неминуча. І в даній ситуації навіть краще, щоб на цьому трибуналі він був живий", - додав Юсов.

Нагадаємо, в інтерв'ю Welt представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що Путін входить у умовний список людей, яких Україна бажає ліквідувати. Окрім нього туди входить засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, міністр оборони РФ Сергій Шойгу та інші відповідальні за вторгнення в Україну. Ця заява пішла в розріз з думкою голови розвідки Кирила Буданова, який говорив про те, що Путін не є ціллю України в контексті фізичної ліквідації.

Раніше Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Він діятиме до кінця його життя.

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