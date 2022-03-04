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Путин тотально недооценил силу украинской армии, - Столтенберг

Новина українською →
Пятница 04 марта 2022 15:23
Путин тотально недооценил силу украинской армии, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент РФ Владимир Путин тотально недооценил украинскую армию. В частности, в возможности сопротивления российским военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое Столтенберг сделал на брифинге после внеочередной встречи глав МИД стран НАТО, Швеции, Финляндии и Евросоюза.

"Путин тотально недооценил силу украинской армии, которая смогла оказывать сопротивление, оттеснять, замедлять продвижение сил РФ. Это прежде всего результат храбрости украинской армии и украинского народа и руководства Украины, президента Зеленского", - заявил он.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Владимир Путин НАТО Йенс Столтенберг Война России против Украины
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