Путін тепер "Володар перснів"? Диктатор подарував вісім кілець лідерам країн СНД

Як пишуть ЗМІ, на кожному кільці з металу, схожого на біле та жовте золото, розміщено символіку СНД та напис "З новим роком 2023".

Також на персні вказано й назву країни, де проходив цей саміт - Росія.

Подарунки від диктатора, як відомо, отримали: самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Азербайджану Ільхам Алієв, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизії Садір Жапаров, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Туркменії Сердар Бердимухамедов, а також президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Вказано, що білоруський диктатор був єдиним, хто одягнув обручку відразу. "На згадку" один перстень Путін залишив й собі.

Тим часом в мережі вже активно сміються з вчинку глави Кремля та проводять аналогії з романом "Володар перснів".

"До слова, в трилогії Толкіна "Володар перснів" 9 кілець від володаря темряви Саурона отримали правителі 9 королівств людей, після чого стали його безсмертними рабами", - пишуть в соцмережах.

В ЗМІ також звертають увагу на цікавий момент: іслам забороняє чоловікам носити золоті прикраси. Таким чином, Путін своїми подарунками поставив у незручне становище президентів мусульманських країн.

В СБУ вже також відреагували та закликали Путіна "не сподіватися, що йому це допоможе".

"Прочитали, що "за порєбріком" один воєнний злочинець зробив 9 кілець і думає, що це йому допоможе нас перемогти. Ми читали Толкіна і у нас для нього тільки погані новини…", - йдеться в повідомленні СБУ.

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