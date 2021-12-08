UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Путин стремится войти в историю, возродив Советский Союз, - Госдеп

Автор: Наталья Скороход

Президент Российской Федерации Владимир Путин стремится возродить Советский Союз, и в этом он видит свое предназначение. Такое опасение высказала заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Виктории Нуланд в Сенате.

По словам Нуланд, Путин рассматривает Украину и бывшие советские республики как зону своего влияния и стремится войти в историю, воссоздав подобие Союза Советских Социалистических Республик.

"Есть опасения считать, что он в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз. А после, кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен съеденным или он решит пойти дальше?", - сказала Нуланд.

Она также отметила, что Путин недооценивает США и европейских союзников, которые готовы противостоять агрессии России.

"Есть множество причин, почему никому из нас не следует желать войны. Она будет чрезвычайно кровопролитной и трудной для Украины, но также и чрезвычайно кровопролитной и трудной для России", - добавила Нуланд.

Напомним, что Байден предупредил Путина о последствиях вторжения в Украину. По его словам, США сегодня готовы сделать то, чего не сделали в 2014 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинРоссийская Федерация