Путін став частіше з'являтися на публіці: у чому причина

Президент Росії Володимир Путін останнім часом став частіше з'являтися на публіці та активно комунікувати із пропагандистськими ЗМІ. Таким чином, російський диктатор хоче показати, що він здоровий, пильний і все контролює.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Більшість коментарів Путіна за останній тиждень повторювала його колишні позиції, а багато з того, що він говорив, було брехнею.

"Тим не менше, низка його виступів сама по собі була посланням: президент, який, незважаючи на просідання економіки через санкції та величезні військові втрати Росії, намагається зобразити себе здоровим, пильним і все ще при владі", - зазначає видання.

Сплеск його медійної активності став відходом від листопада, коли він провів лише один розширений публічний захід із 10 по 20 листопада. При цьому, його відсутність на публіці Кремль не коментував.

"Він просто показує, переважно правлячим колам Росії, що продовжує контролювати ситуацію... Коли Путін так багато говорить, не так важливо, що він говорить", - заявив професор політології Європейського університету в Санкт-Петербурзі.

Зазначається, що деякі коментарі російського президента цього тижня переважно служили тому, щоб показати його зацикленість на пропаганді власного уряду.

У середу на своїй відеоконференції, де зібралися спеціально підібрана "група з прав людини", він знову заявив, що "націоналістичні елементи в Польщі мріють захопити частини Західної України", повторивши необґрунтоване затвердження своєї розвідки.

NYT також наголошує, що в умовах автократії Путіна саме його власні слова є найкращим керівництвом для російської політики. У зв'язку з цим цього тижня "він не висловив жодного натяку на невпевненість у собі", повторивши порівняння "своїх завоювань із завоюваннями Петра Великого".

Пізніше він виправдовував напад Росії на енергетичну інфраструктуру України питанням "але хто це почав?", натякаючи на причетність Києва до вибухів на Кримському мосту.

У мережі деякі користувачі висловили подив тим, що Кремль опублікував кадри з огляду на те, що Путін, чия тверезість і самовладання є центральними елементами його ретельно створеного іміджу в Росії, виглядав так, ніби він був напідпитку.

Експерт пояснив, що демонстрація Путіна щасливою і розслабленою була задумкою кремлівських політтехнологів. Бо диктатору треба показати публіці, що все йде добре.

Крім того, під час останнього публічного заходу Путін також намагався вплинути на світову аудиторію, говорять про ядерну доктрину Росії та про те, що РФ нібито може змінити свою філософію.