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Путин совершил катастрофическую ошибку вторжением в Украину, - Джонсон

Фото: премьер-министр Британии Борис Джонсон (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что российский президент Владимир Путин вторжением в Украину совершил катастрофическую ошибку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Сообщается, что сегодня Джонсон выступил на весенней конференции Консервативной партии в Блэкпуле. А свою речь он начал с заявления о солидарности с народом Украины и подчеркнул, что десятки тысяч британских домов готовы принять беженцев.

"Каждый день героического сопротивления Украины становится ясно, что Путин совершил катастрофическую ошибку, и вы должны спросить себя, почему он это сделал. Почему он решил вторгнуться в эту совершенно невинную страну?", - обратился Джонсон к своим однопартийцам.

Напомним, ранее британский министр обороны Бен Уоллес заявлял, что Путин нападением на Украину дал понять, что страны НАТО находятся в опасности.

О перспективах привлечения российского президента к ответственности читайте в материале "Гаага для агрессора. Ответит ли Путин перед "трибуналом" за войну против Украины".

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Владимир ПутинБорис ДжонсонВойна России против Украины