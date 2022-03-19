Путин совершил катастрофическую ошибку вторжением в Украину, - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что российский президент Владимир Путин вторжением в Украину совершил катастрофическую ошибку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Сообщается, что сегодня Джонсон выступил на весенней конференции Консервативной партии в Блэкпуле. А свою речь он начал с заявления о солидарности с народом Украины и подчеркнул, что десятки тысяч британских домов готовы принять беженцев.
"Каждый день героического сопротивления Украины становится ясно, что Путин совершил катастрофическую ошибку, и вы должны спросить себя, почему он это сделал. Почему он решил вторгнуться в эту совершенно невинную страну?", - обратился Джонсон к своим однопартийцам.
Напомним, ранее британский министр обороны Бен Уоллес заявлял, что Путин нападением на Украину дал понять, что страны НАТО находятся в опасности.
О перспективах привлечения российского президента к ответственности читайте в материале "Гаага для агрессора. Ответит ли Путин перед "трибуналом" за войну против Украины".
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