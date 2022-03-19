Путин совершил катастрофическую ошибку вторжением в Украину, - Джонсон

Сообщается, что сегодня Джонсон выступил на весенней конференции Консервативной партии в Блэкпуле. А свою речь он начал с заявления о солидарности с народом Украины и подчеркнул, что десятки тысяч британских домов готовы принять беженцев.

"Каждый день героического сопротивления Украины становится ясно, что Путин совершил катастрофическую ошибку, и вы должны спросить себя, почему он это сделал. Почему он решил вторгнуться в эту совершенно невинную страну?", - обратился Джонсон к своим однопартийцам.