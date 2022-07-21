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Путин "слишком здоров": глава ЦРУ прокомментировал слухи о здоровье российского президента

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Украина, Четверг 21 июля 2022 09:01
Путин "слишком здоров": глава ЦРУ прокомментировал слухи о здоровье российского президента Фото: Путин слишком здоров (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Владимир Путин "вероятно, слишком здоров", заявил глава ЦРУ. Уильям Бернс опроверг слухи о серьезном заболевании российского президента, например, раке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на sky.news.

"Насколько мы можем судить, он, вероятно, слишком здоров", - сказал Бернс, отметив, что это "неофициальное мнение разведки".

Глава ЦРУ, а также бывший посол США в Москве, наблюдал за Путиным и имел с ним дело более двух десятилетий.

Он сказал, что президент считает своим предназначением восстановить Россию как "великую" державу. Ключом к этому был контроль над Украиной.

Директор ЦРУ ожидает, что Кремль продолжит войну на истощение, полагая, что воля Запада поддержать Украину должна пошатнуться. Но он уверен, что Путин просчитался со своими первоначальными планами вторжения, не сумев захватить Киев молниеносным ударом, и снова окажется неправ.

"Он настаивает на том, что Украина - не настоящая страна, а настоящие страны дают отпор", - добавил Бернс.

Отметим, по данным опроса Pew Research, вторжение в Украину привело к резкому ухудшению отношения к России во всем мире. Путин возглавил антирейтинг политиков, которым доверяют меньше всего

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