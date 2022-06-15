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Путин и Си Цзиньпин обсудили Украину: что об этом известно

Фото: Владимир Путин и Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Китайский лидер Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время которой стороны обсуждали Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на National Post.

Как информирует издание, в разговоре с Путиным президент Китая отказался осудить действия России в Украине или признать их вторжением и "призвал к решению проблемы путем переговоров".

Также Си Цзиньпин сказал президенту России, что все стороны должны работать над урегулированием ситуации в Украине "ответственным степени", а также заявил, что Китай готов помочь решить проблему.

"Каждая из заинтересованных сторон должна занимать ответственную позицию, способствуя правильному урегулированию кризиса в Украине. Китай готов продолжить свою конструктивную роль", - цитирует издание главу Китая.

Напомним, недавно СМИ сообщали, что Москва по меньшей мере дважды давила на Пекин, чтобы тот предложил новые формы экономической поддержки. Тем не менее, КНР отказывалась идти против санкций Запада.

Добавим, при этом недавно Китай заявил, что не помогал России оружием в войне против Украины. А китайско-российские отношения являются "партнерством, а не союзом".

Также стоит напомнить, что после начала полномасштабной войны в Украине китайские компании начали покупать больше российской нефти с огромными скидками.

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Владимир ПутинСи Цзиньпинь