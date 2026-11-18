"ЄС не зміг адаптуватися до відмови від російського ринку та дешевих російських енергоресурсів, він втрачає свої позиції та потенціал", - переказали росЗМІ слова диктатора на саміті.

Також Путін заявляв, що колишні інструменти економічного домінування у світі втратили свій жахливий вплив.

Крім того, диктатор, виступаючи на саміті, зазначив, що санкції, тарифи та експортні обмеження "вже не здатні зупинити розвиток російської економіки".

При цьому він звинуватив західні країни в спробах стримувати конкурентів, замість пристосовуватися до змін світової економічної ситуації.

Глава Кремля також заявив, що зовнішній тиск підштовхнув Москву "до зміцнення технологічного суверенітету, оновлення виробничих потужностей та розвитку вітчизняного виробництва".

Що Путін заявив про економіку Росії

Путін також продовжує вдавати, що з економікою в РФ все нормально. За його словами, за останні три роки "ВВП Росії зріс більш ніж на 10% і продовжує збільшуватися".

Він також заявив, що державний борг РФ нібито становить близько 17% ВВП, що, за його оцінкою, є одним із найнижчих показників у світі.

Зачепив диктатор і тему іноземної валюти.

"Ми ж не відмовлялися ні від долара, ні від євро. Нам відмовили у використанні цих валют. І, чесно кажучи, ті, хто це зробив, покарали самі себе", - заявив Путін.