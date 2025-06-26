Путін розгортає військову інфраструктуру на окупованих землях України, - ЦНС

В центрі наголосили, що Кремль вже не приховує намірів. Як повідомляється, російський уряд РФ за наказом Путіна має підготувати пропозиції щодо використання земель тимчасово окупованих територій України під логістичні центри, залізницю й інші об’єкти для забезпечення армії.

"Офіційно: окуповані регіони - ресурс для війни, а не "визволені" території. Москва знищує міста, а тепер - грабує й підминає інфраструктуру під війну", - додали в ЦНС.

ЦНС також наголосило, що Росія використовує окупацію для контролю над територією й логістикою для продовження війни.

"Проти України. Проти всього вільного світу", - додали в ЦНС.