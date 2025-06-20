Путін розбив міфи своїх же чиновників про "брудну бомбу" в Україні

У Путіна попросили прокоментувати публікації російських ЗМІ про те, що Україна нібито може застосувати "брудну бомбу" проти Росії.

У відповідь голова Кремля заявив, що застосування такої бомби "було б колосальною помилкою" з боку української влади.

Диктатор пригрозив, що Росія "завжди відповідає на всі загрози, які їй створюють, дзеркально".

"Тому відповідь наша буде дуже жорсткою і, швидше за все, катастрофічною і для "неонацистського режиму", і, на жаль, і для самої України. Сподіваюся, що до цього ніколи не дійде", - додав він.

У Путіна перепитали, чи є якісь докази того, що Україна "може створити "брудну бомбу".

"Ні, у нас жодних підтверджень таких намірів немає. Але ми виходимо з того, що у когось у хворій уяві такі ідеї можуть з'явитися", - відповів він.