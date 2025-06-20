Путін розбив міфи своїх же чиновників про "брудну бомбу" в Україні

У Росії немає жодних доказів того, що Україна нібито хоче створити "брудну" ядерну бомбу. Вигадки російських чиновників вкотре виявилися неправдивими.
Як передає РБК-Україна, про це під час Петербурзького міжнародного економічного форуму заявив російський диктатор Володимир Путін.
У Путіна попросили прокоментувати публікації російських ЗМІ про те, що Україна нібито може застосувати "брудну бомбу" проти Росії.
У відповідь голова Кремля заявив, що застосування такої бомби "було б колосальною помилкою" з боку української влади.
Диктатор пригрозив, що Росія "завжди відповідає на всі загрози, які їй створюють, дзеркально".
"Тому відповідь наша буде дуже жорсткою і, швидше за все, катастрофічною і для "неонацистського режиму", і, на жаль, і для самої України. Сподіваюся, що до цього ніколи не дійде", - додав він.
У Путіна перепитали, чи є якісь докази того, що Україна "може створити "брудну бомбу".
"Ні, у нас жодних підтверджень таких намірів немає. Але ми виходимо з того, що у когось у хворій уяві такі ідеї можуть з'явитися", - відповів він.
Нагадаємо, тільки в лютому заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв нафантазував, що Україна може застосувати "брудну бомбу", щоб "зірвати врегулювання і продовжити війну".
Водночас у червні 2024 року начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних Сил Росії Ігор Кирилов стверджував, що в Україну ввозять "радіохімічні речовини", які можуть використовувати для створення "брудної бомби".
При цьому ще 2022 року РФ розводила істерію про те, що в Україні нібито виробляють "брудну бомбу".
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