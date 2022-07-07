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Путин решил не скрывать, что боевики "ЛДНР" - часть армии России

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Москва, Четверг 07 июля 2022 21:18
Путин решил не скрывать, что боевики "ЛДНР" - часть армии России Фото: Владимир Путин, президент РФ (kremlin.ru)
Автор: Иван Носальский

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею приравнять статус боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР" к российским военным.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС, об этом Путин заявил в ходе встречи с руководством Госдумы и лидерами фракций.

"Что касается приравнивания военнослужащих "ЛНР" и "ДНР" к российским военнослужащим, я полностью это поддерживаю. Более того, на практике это реализуется. Если есть какие-то вещи, которые еще не доработаны, нужно посмотреть, обязательно сделать", - заявил Путин.

При этом он добавил, что подобная идея должна быть применена и к российским пограничникам.

Напомним, ранее стало известно, что в Сирии хотят признать "независимость" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Такое решение властей подтвердили в Министерстве иностранных дел страны.

Также мы писали, что Путин "предварительно" согласился принять участие в саммите G20. Туда приглашен и президент Украины Владимир Зеленский.

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