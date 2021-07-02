UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Путин разрешил военным блокировать Керченский пролив: реакция МИД Украины

Автор: РБК-Украина

Президент России Владимир Путин через новый закон может использовать военных для необоснованной блокады Керченского пролива. Российская сторона пренебрегает правами Украины как морской страны.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Отметим, накануне Путин подписал закон о предоставлении Росгвардии права осуществлять блокаду Керченского пролива.

"Находясь под непосредственным руководством президента России, Росгвардия может быть использована для создания дополнительных необоснованных препятствий для свободы мореплавания в Керченском проливе и Азовском море", - отметил Николенко.

Он подчеркнул, что на сегодня под охраной Росгвардии находятся акватория Керченского пролива, Керченский мост, энергомост и газопровод между Россией и временно оккупированным Крымом.

"Этот закон грубо пренебрегает правами Украины как прибрежного государства по Черному и Азовскому морям и Керченскому проливу. Россия как государство-оккупант продолжает целенаправленную политику милитаризации Черноморского региона, создает очередные препятствия для международной навигации и превращает Азовское море в свое внутреннее озеро. Такие агрессивные действия угрожают как национальной безопасности Украины, так и безопасности и стабильности Юго-Восточной Европы", - добавил Николенко.

Он отметил, что Россия должна прекратить нарушение обязательств по Конвенции ООН по морскому праву и другими нормами международного права.

Напомним, весной Россия ко всему прочему на полгода запретила проход иностранных военных кораблей и других судов в районе Крымской акватории.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинМИД УкраиныКерченский мост