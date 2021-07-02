Путин разрешил военным блокировать Керченский пролив: реакция МИД Украины

Отметим, накануне Путин подписал закон о предоставлении Росгвардии права осуществлять блокаду Керченского пролива.

"Находясь под непосредственным руководством президента России, Росгвардия может быть использована для создания дополнительных необоснованных препятствий для свободы мореплавания в Керченском проливе и Азовском море", - отметил Николенко.

Он подчеркнул, что на сегодня под охраной Росгвардии находятся акватория Керченского пролива, Керченский мост, энергомост и газопровод между Россией и временно оккупированным Крымом.

"Этот закон грубо пренебрегает правами Украины как прибрежного государства по Черному и Азовскому морям и Керченскому проливу. Россия как государство-оккупант продолжает целенаправленную политику милитаризации Черноморского региона, создает очередные препятствия для международной навигации и превращает Азовское море в свое внутреннее озеро. Такие агрессивные действия угрожают как национальной безопасности Украины, так и безопасности и стабильности Юго-Восточной Европы", - добавил Николенко.

Он отметил, что Россия должна прекратить нарушение обязательств по Конвенции ООН по морскому праву и другими нормами международного права.