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Путин разрешил военным блокировать Керченский пролив: реакция МИД Украины

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Киев, Пятница 02 июля 2021 17:55
Путин разрешил военным блокировать Керченский пролив: реакция МИД Украины Фото: спикер МИД Украины Олег Николенко (twitter com OlegNikolenko)
Автор: РБК-Украина

Президент России Владимир Путин через новый закон может использовать военных для необоснованной блокады Керченского пролива. Российская сторона пренебрегает правами Украины как морской страны.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Отметим, накануне Путин подписал закон о предоставлении Росгвардии права осуществлять блокаду Керченского пролива.

"Находясь под непосредственным руководством президента России, Росгвардия может быть использована для создания дополнительных необоснованных препятствий для свободы мореплавания в Керченском проливе и Азовском море", - отметил Николенко.

Он подчеркнул, что на сегодня под охраной Росгвардии находятся акватория Керченского пролива, Керченский мост, энергомост и газопровод между Россией и временно оккупированным Крымом.

"Этот закон грубо пренебрегает правами Украины как прибрежного государства по Черному и Азовскому морям и Керченскому проливу. Россия как государство-оккупант продолжает целенаправленную политику милитаризации Черноморского региона, создает очередные препятствия для международной навигации и превращает Азовское море в свое внутреннее озеро. Такие агрессивные действия угрожают как национальной безопасности Украины, так и безопасности и стабильности Юго-Восточной Европы", - добавил Николенко.

Он отметил, что Россия должна прекратить нарушение обязательств по Конвенции ООН по морскому праву и другими нормами международного права.

Напомним, весной Россия ко всему прочему на полгода запретила проход иностранных военных кораблей и других судов в районе Крымской акватории.

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Владимир Путин МИД Украины Керченский мост
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