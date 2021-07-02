Путін дозволив військовим блокувати Керченську протоку: реакція МЗС України

Президент Росії Володимир Путін через новий закон може використовувати військових для необґрунтованої блокади Керченської протоки . Російська сторона нехтує правами України як морської країни.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Зазначимо, напередодні Путін підписав закон про надання Росгвардії права здійснювати блокаду Керченської протоки.

"Перебуваючи під безпосереднім керівництвом президента Росії, Росгвардія може бути використана для створення додаткових необґрунтованих перешкод для свободи мореплавання в Керченській протоці та Азовському морі", - зазначив Ніколенко.

Він підкреслив, що на сьогодні під охороною Росгвардії знаходяться акваторія Керченської протоки, Керченський міст, енергоміст і газопровід між Росією і тимчасово окупованим Кримом.

"Цей закон грубо нехтує правами України як прибережної держави щодо Чорного і Азовського морей та Керченської протоки. Росія як держава-окупант продовжує цілеспрямовану політику мілітаризації Чорноморського регіону, створює чергові перешкоди для міжнародної навігації і перетворює Азовське море на своє внутрішнє озеро. Такі агресивні дії загрожують як національній безпеці України, так і безпеці і стабільності Південно-Східної Європи", - додав Ніколенко.

Він зазначив, що Росія повинна припинити порушення зобов'язань за Конвенцією ООН з морського права та іншими нормами міжнародного права.