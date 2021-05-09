ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Путин снова провел переговоры с Лукашенко. Обсуждали планы Украины по НАТО

Новина українською → Воскресенье 09 мая 2021 21:58
Путин снова провел переговоры с Лукашенко. Обсуждали планы Украины по НАТО Фото: Александр Лукашенко и Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Президент России Владимир Путин провел очередные переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко. На этот раз в беседе затронули планы Украины по интеграции в НАТО.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Сообщается, что Лукашенко и Путин обсудили график совместных мероприятий, а также ситуацию в зоне ответственности ОДКБ.

"Президенты коснулись ситуации в Украине, а также стремления этой страны к тесному взаимодействию с НАТО", - говорится в сообщении.

Лидеры России и Беларуси договорились в ближайшее время снова встретиться и обсудить проблемы, которые стоят перед странами.

Напомним, ранее замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква предположил, что Киев могут пригласить на июньский саммит НАТО. Украинская сторона ожидает, что на нем ей предложат План действий по членству в НАТО.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает возможным вступление Украины в НАТО. По его словам, это требует времени, но не является фантазией. Он также напомнил, что в начале 1990-х Россия была против вступления стран Балтии в НАТО, но они стали частью альянса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Александр Лукашенко Владимир Путин НАТО Украина
NEWS
Стычки с полицией и задержания: как проходят акции к 9 мая в Одессе
Стычки с полицией и задержания: как проходят акции к 9 мая в Одессе
DAILY
Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена