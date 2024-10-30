Путін продовжує використовувати ядерну риторику, щоб Захід зменшив допомогу Україні, - ISW

Російський диктатор Володимир Путін знову спробував використати ядерну риторику проти Заходу. Зокрема, для того, щоб вплинути на рішення західних лідерів щодо допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, аналітики пишуть, що 29 жовтня Путін взяв участь у відеоконференції у російських військових навчаннях. У рамках цих навчань стратегічні сили стримування запустили:

міжконтинентальні балістичні ракети наземного базування "Ярс";

балістичні ракети підводного базування "Синева" та "Булава";

крилаті ракети повітряного базування;

В ході заходу Путін заявив, що ядерна тріада Росії продовжує гарантувати суверенітет та безпеку РФ, допомагаючи підтримувати глобальний баланс сил.

Крім того, російський диктатор наголосив на необхідності Росії мати сучасні сили стримування з урахуванням "зростаючої геополітичної напруженості" і "появи нових загроз".

Також Путін заявив, що ракетні війська стратегічного призначення отримують нові, невказані стаціонарні та мобільні ракетні системи, які нібито мають підвищену точність, скорочений час запуску та збільшені можливості.

Раніше Росія проводила аналогічні навчання з ядерного стримування з використанням тих самих ракетних систем у жовтні 2022 і 2023 років.

Таким чином, російський диктатор знову спробував використати щорічні російські навчання з ядерного стримування для подальших шаблонних інформаційних операцій із брязкання ядерною зброєю, які мають на меті вплинути на прийняття західних рішень.

"ISW продовжує вважати, що Путін та інші високопосадовці намагаються використовувати ядерну риторику та регулярні військові навчання як форму рефлексивного контролю у спробі змусити західних осіб, які приймають рішення, стримати себе і стримати свою підтримку України", - резюмували аналітики.