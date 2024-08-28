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Путін призначає своїх родичів на найвищі посади, - британська розвідка

Фото: Анна Цивилева (росЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

Призначення племінниці Путіна на високу посаду у військове міністерство викликало критику навіть із боку російської преси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter).

Як наголошується у зведенні, 17 серпня російські ЗМІ повідомили, що Володимир Путін підвищив дочку свого двоюрідного брата (часто звану племінницею) Анну Цивилеву до посади державного секретаря міністерства оборони.

Раніше Цивилева була призначена заступником міністра оборони, і у червні 2024 року вона зберегла цю посаду. На посаді державного секретаря Цивилева вища за звичайного заступника міністра оборони (яких ще сім) і відповідає за відносини відомства із законодавчим органом та іншими державними органами, йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, до 2023 року Цивилева  не мала відомого минулого чи відношення до питань оборони. Вона здобула освіту психіатра, перш ніж заробляти гроші в низці компаній з постачання медичних товарів. 2023 року вона стала головою державного фонду "Защитники отечества", який організовував збори на війну проти України.

Цивилева одружена з міністром енергетики Росії Сергеем Цивилевим.

"Призначення Цивилевой в червні викликало стриману критику з боку російської преси за кумівство, яке піддало випробуванню навіть російську терпимість до корупційної практики. Існує реальна можливість, що її подальше піднесення свідчить про зростаючу ізольованість російської еліти", - зазначають у Міноборони.

 

 

Раніше британська розвідка зазначала, що корупція широко поширена у російській військовій промисловості і широко допускається у певних межах і доти, доки залучені особи користуються необхідним рівнем політичного заступництва.

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Війна Росії проти України