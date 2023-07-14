UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Путін приїде на саміт БРІКС, - президент ПАР

Фото: російський диктатор Володимир Путін (kremlin ru)
Автор: Наталія Юрченко

Російський диктатор Володимир Путін приїде на саміт БРІКС у Південну Африку. Влада ПАР запевняє, що саміт пройде в офлайн-режимі.

Про це заявив президент ПАР Сиріл Рамафоса, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Eyewitness News.

Рамафоса на засіданні Ділової ради БРІКС у Сендтоні в четвер увечері заявив, що саміт пройде в очному форматі.

"Ходили чутки, що це теж може стати онлайн-самітом - ні. Він буде віч-на-віч, очі в очі", - сказав президент ПАР.

Того ж дня голова Ділової ради БРІКС Ставрус Ніхалоу запевнив, що всі лідери візьмуть участь особисто. Мова йде про очільників Бразилії, Росії, Індії, Китаю і Південної Африки.

"Очікуйте кількох глав держав. Але важливо, що п'ять глав держав БРІКС відвідають форум", - наголосив Ніхалоу.

Що цьому передувало

Нагадаємо, наприкінці серпня цього року у Південній Африці пройде саміт глав країн БРІКС. Проте візит російського диктатора Путіна досі залишається під питанням, оскільки Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за депортацію українських дітей.

Згідно з законодавством, Південно-Африканська Республіка повинна арештувати Путіна у разі приїзду. ПАР звинуватила суд в Гаазі у "подвійних стандартах" та заявила, що шукатиме вихід і змінюватиме законодавство.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінРосійська ФедераціяБРИКС