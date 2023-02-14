Путін приховав великі втрати армії під Вугледаром та неготовність до наступу, - ISW

Як пишуть аналітики, у програмі державного телеканалу Путін навмисно похвалив Тихоокеанський та Північний флот на тлі широко опублікованих та значних втрат механізованих частин 155-ї бригади морської піхоти під час штурму Вугледара.

Міноборони Росії зберігало мовчання щодо втрат Росії в Вугледарі, а коментар Путіна слідує за заявою міністра оборони Росії Сергія Шойгу від 7 лютого про те, що російські війська успішно розвивають наступ.

"Путін, ймовірно, навмисно подвоює вкрай оптимістичний опис Вугледарської лінії фронту, даний Міноборони Росії, щоб підтримати версію про неминучий і масштабний великий російський наступ у Донецькій області", - пишуть експерти.

Путін також, ймовірно, утримується від підтримки критично налаштованих блогерів, які все частіше звинувачували Міноборони Росії та військове командування у тому, що вони не навчилися на своїх попередніх помилках під час проведення механізованих атак.

Коментар Путіна, однак, може також свідчити про намір посилити наступ на Вугледар більш мобілізованими силами або шляхом повторного введення в цей район частин Північного флоту, що залишилися.

Аналітики вважаю, що використання російськими збройними силами мобілізованого персоналу як заміна пошкоджених у боях військових навряд чи створить достатні наступальні можливості для великомасштабного та швидкого механізованого наступу.

Бригада, яка брала участь у штурмі міста, на 80-90% укомплектована мобілізованими, оскільки російське військове командування постійно поповнює російські частини мобілізованими військовослужбовцями.

"Те, що Росія продовжує покладатися на мобілізованих людей, які не могли виконувати бойові завдання, такі як ідентифікація та виявлення мінних полів або не знали, що робити, натрапивши на них під час штурму, вказує на те, що ці мобілізовані елементи не мають необхідного бойового досвіду, необхідного для постановки успішного механізованого наступу", - йдеться у звіті.

При цьому експерти зазначають, що Росія може перекинути додаткові мобілізовані підрозділи, здатні вести надійні оборонні операції або наступальні операції на виснаження на лінії фронту в Вугледарі.