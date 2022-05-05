Путин не представлял, что мир так быстро и уверенно сплотится вокруг Украины, - глава Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин рассказал об оборонной помощи Украине, предоставленной в рекордно сжатые сроки, и высказал мнение, что президент РФ Владимир Путин не мог вообразить такую уверенную поддержку нашей страны мировым сообществом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона в Twitter.

"Мы предоставили Украине помощь в обеспечении безопасности с рекордной скоростью, и весь мир может видеть разницу, которая происходит на поле боя", - говорится в публикации. Глава американского оборонного ведомства отметил, что Путин "и представить себе не мог, что мир так быстро и уверенно сплотится вокруг Украины".