ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Путин предложил продлить действие ядерной сделки на год, США отказались

Автор: РБК-Украина

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил продлить действие Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на год "без всяких условий". Однако в Соединенных Штатах отказались от такого предложения.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля и Совет национальной безопасности США.

Действие договора истекает 4 февраля следующего года.

Российская и американская стороны направляют друг другу предложения и условия по его продлению.

Самые читаемые новости

"Работа над непосредственно продлением Договора без условий, которые не содержатся в нем самом, практически еще не начиналась", - сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Путин заявил, что было бы печально, если бы Договор прекратил существование и не был бы замещен другим документом подобного рода.

Однако, Вашингтон отказался об продлении договора СНВ-3. При этом в США инициативу российского президента о продлении ДСНВ без учета замораживания размеров ядерных арсеналов двух стран назвали "обреченной на провал".

Кроме того, советник президента США по нацбезопасности выразил надежду, что Россия пересмотрит свою позицию по Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений до начала "дорогостоящей гонки вооружений".

Напомним, ранее в США заявили, что готовы продлить Договор о сокращении наступательных вооружений при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов.

Кроме того, администрация США готова перевести в боевое состояние ядерное оружие, чтобы надавить на Россию в переговорах о достижении новых договоренностей о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ПутинСоединенные Штаты Америкидоговор