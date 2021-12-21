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Путин пожаловался новому канцлеру Германии на Украину

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент России Владимир Путин и новый канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор вечером 21 декабря. В ходе переговоров российский президент пожаловался немецкой стороне на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Обсудить вопрос урегулирования конфликта на Донбассе предложил немецкий канцлер. Путин в ответ обвинил украинскую сторону в невыполнении положений минских договоренностей.

"Путин подробно информировал о положении дел на этом направлении, отметив, в частности, что Киев, как и раньше, упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по минским договоренностям 2015 года, что, собственно, мешает и возможному проведению нового саммита в нормандском формате", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Напомним, до этого состоялся разговор Путина с президентом Франции, во время которого глава РФ назвал условие проведения нормандской встречи.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, еще верит в личную встречу с Путиным.

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Владимир ПутинОлаф ШольцДонбассМинские соглашения