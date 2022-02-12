UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Путин пожаловался Макрону на Запад: не хочет "подтолкнуть" Украину к выполнению "Минска"

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент России Владимир Путин пожаловался своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону на Запад. По его словам, западные страны не хотят "подтолкнуть" Украину к выполнению минских договоренностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Как заявили в Кремле, нежелание Запада "способствовать" выполнению минских соглашений еще раз проявилось на прошлой встрече политических советников Украины, Германии, Франции и России.

Путин также назвал недавние заявления об угрозе вторжения РФ в Украину "провокационными спекуляциями". Российский президент обвинил Запад в том, что он поднимает панику для того, чтобы "накачивать" Украину современным вооружением.

Напомним, Макрон в разговоре с Путиным заявил, что искренний диалог не совместим с военной эскалацией на границах Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинЭммануэль МакронВторжение России в Украину