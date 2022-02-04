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Путин "потерял сон" из-за Украины: курьез дня на Олимпиаде-2022

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Пекин, Пятница 04 февраля 2022 15:46
Путин "потерял сон" из-за Украины: курьез дня на Олимпиаде-2022 Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Церемония открытия Олимпийских игр не обошлась без забавных эпизодов. Своеобразно на проход сборной Украины отреагировал президент России Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир американского NBC.

Во время прохождения украинской делегации режиссер трансляции показал Путина. Российский президент как раз задремал на трибунах, а потом внезапно проснулся.

Американская комментатор во время прохождения олимпийской сборной вспомнила о напряженной ситуации у границ Украины. В частности, она напомнила о присутствии свыше 100 тысяч военных в трех пограничных участках.

Из-за коронавирусных ограничений лишь 10 украинских спортсменов приняли участие в церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине. Сине-желтый флаг нес дуэт олимпийцев – Александр Абраменко и Александра Назарова.

Напомним, что в специальной онлайн трансляции можно было следить за церемонией открытия зимних Игр 2022 года.

Также ранее оценили шансы Украины на получение наград во время зимней Олимпиады в Пекине.

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