Путин "потерял сон" из-за Украины: курьез дня на Олимпиаде-2022
Церемония открытия Олимпийских игр не обошлась без забавных эпизодов. Своеобразно на проход сборной Украины отреагировал президент России Владимир Путин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир американского NBC.
Во время прохождения украинской делегации режиссер трансляции показал Путина. Российский президент как раз задремал на трибунах, а потом внезапно проснулся.
Американская комментатор во время прохождения олимпийской сборной вспомнила о напряженной ситуации у границ Украины. В частности, она напомнила о присутствии свыше 100 тысяч военных в трех пограничных участках.
Из-за коронавирусных ограничений лишь 10 украинских спортсменов приняли участие в церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине. Сине-желтый флаг нес дуэт олимпийцев – Александр Абраменко и Александра Назарова.
Напомним, что в специальной онлайн трансляции можно было следить за церемонией открытия зимних Игр 2022 года.
Также ранее оценили шансы Украины на получение наград во время зимней Олимпиады в Пекине.