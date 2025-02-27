Путін поскаржився на "західні еліти", які намагаються зірвати діалог з США

"Частина західних еліт, як і раніше, налаштована на збереження нестабільності у світі. І ці сили намагатимуться зірвати або скомпрометувати розпочатий діалог", - поскаржився Путін на колегії в четвер, 27 лютого.

За словами російського диктатора, потрібно "використовувати всі можливості дипломатії та спецслужб для зриву" таких спроб. А головне при цьому - захищати національні інтереси Росії.

"У зв'язку з цим ФСБ необхідно продовжувати системну роботу за всіма профільними напрямами. І перш за все, це, звичайно, боротьба з міжнародним тероризмом", - заявив російський агресор.

Путін зазначив, що у РФ за останній рік кількість злочинів терористичної спрямованості зросла. І більше половини з них, нібито, "сплановані й організовані українськими спеціслужбами та кураторами".

Також лідер Кремля додав, що США і РФ готові знову налагоджувати співпрацю, оскільки нинішні партнери в США "демонструють прагматизм і реальний погляд на речі, відмовляються від стереотипів".

Переговори між США та Росією

Перші переговори між США та Росією відбулись 18 лютого 2025 року в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії. Вони тривали близько 4,5 годин й це була перша зустріч такого рівня від початку повномасштабної війни.

За підсумками в Штатах заявили, що для припинення війни необхідно, щоб "всі сторони пішли на поступки". Зокрема сторони тоді домовились відновити чисельність персоналу своїх посольств.