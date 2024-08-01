Путін посилено виправдовує агресію Ірану проти Ізраїлю, - ISW

Російський диктатор Володимир Путін все частіше висловлює антиізраїльську позицію. Диктатор посилив виправдання агресії Ірану, направленої проти Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Як нагадали аналітики, останніми днями в Росії зробили декілька заяв щодо конфлікту на Близькому Сході. Зокрема, прессекретар диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Ізраїль завдав авіаудару, вбивши ватажка ХАМАС Ісмаїла Ганію в Тегерані, щоб "зірвати спроби встановити мир на Близькому Сході".

Міністерство закордонних справ РФ засудило вбивство ватажка ХАМАС. В МЗС не казали на причетність Ізраїлю, але стверджували, що "організатори політичного вбивства" усвідомлювали "небезпечні наслідки", які смерть Ганії матиме для всього регіону.

"Рішення Росії публічно звинуватити Ізраїль у дестабілізації мирних перспектив на Близькому Сході та опосередковано погрожувати Ізраїлю "небезпечними наслідками" демонструє зростаючу готовність Росії публічно приєднатися до Ірану на тлі поглиблення російсько-іранського військового співробітництва", - йдеться у звіті.

Аналітики ISW також наголосили, що Путін дедалі частіше висловлює антиізраїльську позицію з початку війни Ізраїлю та ХАМАСу, а також особливо активізував інформаційні операції, спрямовані на виправдання іранської агресії проти Ізраїлю.